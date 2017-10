Jüngst unternahmen die Aktiven des Musikverein Roßwangen mit ihren Partnern einen Ausflug in den Schwarzwald. Erster Halt war in Oberndorf am Neckar, wo das Waffenmuseum im Schwedenbau besucht wurde. Dort gab es auch ein Weißwurstführstück. Gut gestärkt ging es für die Musiker weiter in Richtung Alpirsbach, wo die Ausflügler an der Unteren Mühle in den Flößerpfad einstiegen und danach entlang der Kinzig nach Alpirsbach wanderten. Eine Führung in der Klosterbrauerei und die anschließende Bierverkostung mit einem Vesper bildete den gelungenen Abschluss des Tagesausflugs. Foto: Hahn