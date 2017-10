Balingen Musiker, Sänger und Tänzer wecken Wehmut und Staunen

Ein weiterer besonderer Programmpunkt war der gemeinsame Auftritt der Breakdancer der TSG Balingen und Madita Zettel am Klavier. "River Flows In You" von Yiruma sorgt eigentlich für Tiefenentspannung. Die B-Boys boten aber die volle Bandbreite an Top Rocking, Uprocking, Footworks, Freezes und Powermoves, wodurch sie das Publikum in Staunen versetzten.

Anschließend wurden das rockige "Beyond The Horizon" und "Deep Purple Medley" neu interpretiert, und zwar von der Jungen Bläserphilharmonie Zollernalb (JBZ), dirigiert von Josef Lohmüller. Außerdem spielte die JBZ im Projekt-Sinfonieorchester mit der MuKS Albstadt und der JMS Balingen "Extreme Beethoven" nach Johan de Meij. Bei der Darbietung nahmen die Musiker die komplette Bühne ein. Das Stück begann zunächst in klassischer Form und entwickelte dann ein Geflecht aus verschiedenen Melodien Beethovens.

Die Veranstaltung gipfelte darin, dass die rund 1000 Besucher gemeinsam "Freude, Schöner Götterfunken" anstimmten. Mit Freuden übergab Claus Kimmerle am Ende der Veranstaltung den Vereinen eine Spende von insgesamt 13 000 Euro.