Balingen Musikalischer Höhepunkt im Lutherjahr

Balingen-Weilstetten. Nicht nur die Theologiegeschichte hat durch Martin Luther weitreichende Veränderungen erfahren, sondern auch die Vokal- und Orgelmusik. Die Sopranistin Corina Buckenmayer aus Tailfingen, der evangelische Kirchenchor Weilstetten unter der Leitung von Daria Pflumm, Pfarrer Dirk Hahn als Sprecher und Daria Pflumm als Organistin präsentierten ein didaktisch durchdachtes Programm. Dieses sollte das Werk Luthers als Textdichter und Komponist sowie dessen Einfluss auf das musikalische Schaffen anderer Komponisten eindrucksvoll dar und machte die wichtigen Impulse spürbar, mit denen der Reformator die Kirchen- und Musikgeschichte bis in die Gegenwart hinein beeinflusst hat.

Nach der musikalischen Eröffnung mit Luthers erstem Kirchenlied "Nun freut euch, lieben Christen g’mein", a-cappella vorgetragen von Corina Buckenmayer und instrumental reflektiert mit einer Orgelimprovisation, in der der cantus firmus rhythmisch und harmonisch verfremdet wurde, zitierte Pfarrer Hahn Luthers Gedicht "Frau Musica". Er betonte dabei die zentrale Aussage, die Freiheit des Evangeliums dränge danach, gesungen zu werden.

Den Einfluss Luthers auf die Musik Johann Sebastian Bachs zeigte sich in der Choralbearbeitung BWV 638 zum von Corina Buckenmayer vorgetragenen "Es ist das Heil uns kommen her". Anschließend sang der Kirchenchor "Ein feste Burg ist unser Gott" im Satz von Melchior Vulpius, ein weiteres Lied aus Luthers Schaffensjahren 1523/24, in denen er 24 Kirchenlieder komponiert hatte – ein wichtiges Werkzeug zur Verkündigung seiner Botschaften.