Balingen Musikalisch was los in der Provinz

Balingen. Die schwäbische Provinz galt auch damals nicht als Nabel der Untergrund-Musikszene. Rückblickend zeigt das nunmehr sechste Buch des gebürtigen Balingers Christoph Wagner allerdings, dass seinerzeit durchaus was los war zwischen Stuttgart und Singen.

"Träume aus dem Untergrund" beleuchtet nicht nur Bands, die damals populär waren: In aufwendigen Recherchen und Gesprächen mit Zeitzeugen hat Wagner, Jahrgang 1956, die Entstehung solcher Konzerte herausgearbeitet. Kulturvereine, Jugendclubs und Initiativen bereicherten die Musikszene in Baden-Württemberg. "Wenn du in der Provinz nicht selber aktiv geworden bist, war einfach nichts los", stellt der Autor fest. In Balingen waren damals vor allem die Progressive Jugend, später der Kulturverein, die treibenden Kräfte hinter vielen Konzerten, größtenteils in der Eberthalle.

Wagner ist freier Musikjournalist und lebt seit 25 Jahren in Hebden Bridge in West-Yorkshire, England. Zuvor war er in Balingen nicht nur in der Musik- und Kulturszene umtriebig, sondern saß Anfang der 1990er für die Grünen im Gemeinderat. Zudem war er zehn Jahre lang Lehrer in Unterdigisheim. Die Idee, die damalige Szene genauer zu beleuchten, entstand, als er 2013 das Vorgängerbuch, "Klang der Revolte" fertigstellte. Darin behandelt er den westdeutschen MusikUnderground zwischen 1967 und 1973. "›Träume aus dem Untergrund‹ erweitert den zeitlichen Rahmen, von den frühen 1960er-Jahren bis Ende der 70er. Den Schauplatz habe ich dafür verkleinert", erklärt der Autor. "Das fängt an mit Beat, der Gründung vieler Jazzclubs bis hin zum Kraut- und Schwobarock."