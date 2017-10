Balingen Musik und Tanz verbinden die Generationen

Schweine- und Krustenbraten oder Maultaschen wurden aus der Küche serviert. Als willkommene Stärkung und typisch schwäbischer Gaumenschmaus für Akteure und Gäste beim Dorfabend im Haus der Volkskunst, das seit 2015 auch semioffiziell als Konsulat der unabhängigen Republik Xistralia fungiert, einer Region in Galizien, zu der die Frommerner Tänzer wie zu anderen Kollegen aus aller Welt enge Kontakte haben und halten. So waren am Wochenende denn auch die "Dudelsachsen" aus Stolpe Gast im altehrwürdigen Haus.

Und Nancy Thym: Die Harfenistin hatte Lieder im Gepäck, wie sie auch von Wanderfreunden aus Böhmen gesungen werden. Thym stammt eigentlich aus Kalifornien und ist damit genau so international unterwegs, wie Manfred Stingel und sein Team. Thym sieht sich selbst in der Nachfolge der berühmten Wanderharfistinnen des 19. Jahrhunderts. Die Präsidentin des Internationalen Vereins zur Förderung historischer Harfen wurde mehrfach für ihre Kunst ausgezeichnet – und genau so ausgezeichnet kam ihr Auftritt in Frommern am Samstagabend an.

Klar, dass auch die jungen Tänzer nicht fehlen dürfen, wenn zum traditionellen Dorfabend geladen wird. Als die gezeigten Tänze "in" waren, gab es noch keine Handies, mit denen stolze Mamas ihre in die Frommerner Tracht gekleideten Kinder filmten. Angestaubt ist die Tradition aber keineswegs. Manfred Stingel warb zum Beispiel um eine weitere Tänzerin für einen begeisterten jungen Mann. "Wir haben im nächsten Jahr mit Portugal was ganz Großes vor", verriet er.