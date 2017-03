Balingen Musik und Mord unterstützen einen guten Zweck

Im Keller des Zollernschlosses liegt ein Skelett, das nicht so alt ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Pater Pius, dessen Orden das Gebäude von einer reichen Witwe geerbt hat, kann die Zweigstelle des Klosters erst mal nicht eröffnen. Stattdessen mischt der knitze Pater auch in seinem dritten Fall kräftig bei den Ermittlungen mit – und bekommt musikalische Unterstützung: Kerstin Wagner hat aus dem klassischen Repertoire launige Stücke ausgesucht, die ganz schön kriminell sind.

Bislang 13 Kindergärten

Unterstützt werden die Autorin und die Sängerin von Pianist Jörg Sommer. Der Erlös des Premierenabends geht an den Förderverein des Lionsclub Balingen Hilaritas. Der Club unterstützt seit fünf Jahren das Programm "Kindergarten plus", entwickelt von der Deutschen Liga für das Kind und gedacht für die Jüngsten: Die Kinder erfahren Selbstbewusstsein, Einfühlungsvermögen und soziale Kompetenz. Die Einnahmen der musikalischen Lesung sollen dabei helfen, dass noch mehr als bislang 13 Kindergärten an diesem Programm teilnehmen können.