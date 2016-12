Balingen Musik, Theater und viele Ehrungen

Balingen-Ostdorf. Begonnen wurde der musikalische Teil von den jüngsten Musikern, die sich teilweise erst seit wenigen Monaten in der Blockflöten- beziehungsweise Instrumentalausbildung befinden. Die jungen Musiker stellten sich teilweise in kleinen Gruppen, teilweise auch als Solisten vor.

Nach einer kurzen Umbauphase nahm die Jugendkapelle unter Leitung von Marco Stauß auf der Bühne Platz. Daniel Lontschar stellte die jungen Musiker vor. Mit den Stücken "All I Want For Christmas Is You", "Eleni", "You Can’t Stop The Beat" und dem Solostück für Posaune "The Great Pretender", das von Manuel Lontschar bravourös dargeboten wurde, stellten die Jungmusiker ihr Können und ihren Leistungsstand eindrucksvoll unter Beweis. Die Bühne durften sie erst nach zwei Zugaben – "Rock On" und "Muppet Show" – wieder verlassen. Im Anschluss wurden die Jugendlichen geehrt, die den D1-Lehrgang erfolgreich absolviert haben. Sie wurden mit kleinen Geschenken belohnt.

Die folgende Umbauphase wurde von der Theatergruppe des Musikvereins genutzt, um einen kleinen Sketch aufzuführen und das Publikum zum Lachen zu bringen. Die aktive Kapelle unter der Leitung von Jürgen Lontschar eröffnete ihren Vortrag mit dem wunderschönen Konzertmarsch "Salemonia". Weiter ging es mit dem "Bohemian Gallop" und "Saxophon Dreams", einem Solostück für Saxophone. Danach wurde es besinnlich mit der "Winterrose", einem Liederzyklus aus verschiedenen Weihnachtsliedern, und den bekannten Liedern, als Solostücke für Bariton arrangiert, "Stille Nacht, heilige Nacht" und "Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen".