Balingen Musik auf dem Marktplatz

Authentischen Schwabenrock spielen am Samstag, 5. August, Grachmusikoff mit dem Programm "Grach ond Schwoiß". Cool arrangierte Songs und die alte Hits von Schwoißfuaß wie "Oinr isch emmr dr Arsch" sollen den Konzertabend zum Erlebnis machen. Der dritte Auftritt beim Kulturfestival ist zugleich der letzte, denn die Musiker haben beschlossen, im Dezember 2017 in Rente zu gehen.

Nach einer zweitägigen Festival-Pause geht es am Dienstag, 8. August, mit gecovertem Independent-Rock von Caught Indie Act weiter. Die vier studierten Musiker aus Osnabrück sind laut Veranstalter "derb, jung, dynamisch und sportlich. Sie spielen das Beste aus drei Dekaden Indie-Rock. Und das unplugged und ohne elektrische Gitarren."

Irish Folk und World Music gibt es am Mittwoch, 9. August, von der irischen Band Goitse zu hören. Für das Quintett ist die traditionelle irische Musik, die sie von Kindesbeinen an aufgesogen und auf der University of Limerick vertieft haben, ein Fixpunkt. Die honigsüße Stimme von Fiddlespielerin und Sängerin Áine McGeeney soll tief in die irische Seele blicken lassen.

Blasmusik trifft auf Hardrock, und heraus kommt Blas-Rock-Crossover: So jedenfalls bezeichnet die zwölf Personen starke Band Notausgang ihren Stil. Zu hören ist dieser am Donnerstag, 10. August. Die Jungs von Notausgang schaffen es durch ihre ungewöhnliche Art, ihre Eigenarrangements, ihre künstlerische Verrücktheit und ihr Gespür für die Musik, STS mit den Backstreet Boys, Udo Jürgens mit Linkin Park oder auch Ernst Mosch mit AC/DC zu verbinden – natürlich alles auf Blechblasinstrumenten gespielt.

In die Rock- und Punk-Ecke geht es am letzten Abend des Festivals, Freitag, 11. August. Unter dem Motto "BL best of Volume 2 – Volljährig aber immer noch crazy" treten die Bands Noplies, Wendy Bones, dayFORday und Acoustic Gamblers auf. Ihr Spektrum reicht von Punk über Rock bis zu Independent und Crossover. Wie bereits im vergangenen Jahr formieren sich die Bands um das Rockorchester Horst Müller um Udo Welz. Zu hören sind dabei unvergessliche Rocksongs aus verschiedenen Jahrzehnten.

Die Konzerte finden bei jeder Witterung auf dem Balinger Marktplatz statt. Dort ist ab 18 Uhr für Speisen und Getränke gesorgt und teilweise bestuhlt.