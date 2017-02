Balingen Multimedia-Show und Skitour geplant

Balingen. Bereits auf den Freitag, 3. März, laden die Bergsteiger in die Stadthalle zu einer Multivisionsshow mit Ulrich Aufmuth aus Oberstaufen ein. Dem leidenschaftlichen Bergsteiger, Hochschuldozent und Schriftsteller gehe es laut Ankündigung bei "Glanzpunkte des Oberen Engadin – Traumwanderungen zwischen Soglio und Berninapass" nicht um die Besteigung extremer Gipfel in fernen Regionen. Stattdessen zeige er Bilder einer Landschaft, die jedem Bergwanderer mit etwas Kondition zugänglich sei. Tiefblaue Seen seien in den Talgrund eingebettet, es öffne sich der Blick auf die gleißenden Berggipfel der Bernina und die schroffen Felsspitzen des Bergell. Beginn im Kleinen Saal ist um 20 Uhr.

Am Sonntag, 5. März, wandert die Bergsteigergruppe Balingen vom Sportplatz Hattingen aus zum Krater Höwenegg bei Mauenheim und zu einmaligen Naturphänomenen. Die Leitung hat Margarete Bühler-Weber, Telefon 07431/5 84 72.

Die Reifen Bergler wandern am Dienstag, 14. März, im Donautal vom Bahnhof Fridingen zur Kirchruine Maria Hilf. Die Leitung hat Jürgen Wolfer.