Balingen Motto: Bewegung macht Freude

Balingen. Ausprobieren und austoben: Die Turnabteilung der TSG Balingen lädt Kinder, insbesondere diejenigen, die noch nicht in einer Turngruppe sind, am Sonntag, 26. November, von 14 bis 17 Uhr zum "Turnen in den Advent" in der Kreissporthalle ein. Das Motto lautet: "Bewegung macht Freude".