Balingen Motorradfahrer bei Unfall auf B 463 schwer verletzt

Um 16.40 Uhr fuhr der Fahrer eines Renaults, aus Richtung Laufen kommend, von der B 463 in Richtung Weilstetten ab. An der Einmündung der Abfahrt in die Tieringer Straße hielt er zunächst an, bog dann aber nach links in Richtung Weilstetten ab. Dabei übersah er den von Weilstetten herkommenden Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der 39-Jährige stürzte und zog sich schwere Beinverletzungen zu.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 4000 Euro.