Balingen Mörike? Kraut? Oder nix? Oder Uhl?

Alle drei Vorschläge haben ihren jeweils eigenen Reiz, die Benennung der Frommerner Schule nach einer Person wäre indes ein Novum in Balingen: Bisher sind alle Schulen entweder nach Orten und Gewannen bezeichnet (etwa die Längenfeld- und die Lochenschule). Oder aber die Schulart ist im Namen abgebildet (Gymnasium und Realschule Balingen).

Benennung gegeben

Dazu meinte Dietmar Foth (FDP), dass sich ihm die Notwendigkeit eines eigenen, eines neuen Namens für Schulen allgemein sowie für jene in Frommern noch nicht erschlossen habe. Foth stellte in Frage, ob das die Identifikation mit der Einrichtung steigern könne – ohnehin, weil eine solche durch die jetzige Benennung Schulverbund Frommern bereits gegeben sei. Es sei in Balingen gute Sitte, Bildungseinrichtungen nicht nach Personen zu benennen, dabei solle es bleiben. Vor allem wenn, wie im vorliegenden Fall, die Vorschläge doch fragwürdig seien: Noch nicht einmal alle Frommerner würden den Namen und die Person Mörike kennen, ebenso müsse man fragen, was Wilhelm Kraut mit Frommern zu tun habe.

Fast schon besser, passender wäre es, so Foth mit ironischem Unterton, die Einrichtung Hans-Uhl-Schule zu benennen und damit nach dem früheren, langjährigen Bürgermeister und Ortsvorsteher, der zu Beginn dieses Jahres nach rekordverdächtigen 50 Jahren aus den Diensten im Rathaus ausgeschieden war.

Geht es nach Andelin Hotkovic (CDU), so ist in der Sache keine Eile geboten. Vielmehr solle die Namensfrage zunächst ausführlich im Ortschaftsrat diskutiert werden – dort steht sie nächste Woche Donnerstag, 20 Juli, auf der Tagesordnung. Die Diskussionen haben derweil bereits munter begonnen: Die Historikerin Ingrid Helber (FDP), Mitglied des Gremiums, hatte den Namen Mörike ins Spiel gebracht; ihr Ortschaftsratskollege Günther Meinhold (CDU) hat sich in einem Leserbrief offen und deutlich für die Benennung der Frommerner Schule nach Otto Mörike ausgesprochen. Hotkovic kündigte derweil etwas nebulös an, dass es womöglich noch mindestens einen weiteren Vorschlag geben könne.

Oberbürgermeister Helmut Reitemann sagte, er sei grundsätzlich "offen", auch für die Benennung nach einer Person, wenn dies der Wunsch der Schule und des Ortschaftsrats sei. Er sehe in der Angelegenheit auch keine erhöhte Brisanz. Der Frommerner Ortschaftsrat solle in Ruhe diskutieren. Bis zu einer Entscheidung heißt die Schule weiter wie bisher: Schulverbund Frommern.