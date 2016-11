Balingen Möglichst viel Barfußlaufen stärkt die Fußmuskulatur

Die Aufklärungsaktion "Zeigt her eure Füße" des Berufsverbands der Orthopäden und Unfallchirurgen findet in diesem Jahr zum siebten Mal statt. Diese Woche haben Orthopäden bundesweit Schulen und Sportvereine besucht.

Karl-Peter Bausch, Orthopäde und Fußchirurg aus Albstadt, war zu Gast bei der dritten Jahrgangsstufe der Längenfeldschule. Interessiert arbeiteten die Kinder bei seinem Vortrag über Aufbau und Funktion der Füße mit. Außerdem ging es um Schweißfüße und was die Kinder für ein gesundes Fußwachstum selbst tun können.

Bausch empfahl den Kindern, viel barfüßig oder in Strümpfen zu spielen. Wechselnder Untergrund wie Rasen, Sand, kleine Kieselsteine, Rindenmulch beanspruchten die vielen verschiedenen Fußmuskeln besonders gut. Diese natürliche Beanspruchung und Belastung, sowie regelmäßiger Sport seien Garant dafür, dass sich aus einem gesunden Kinderfuß ein gesunder Erwachsenenfuß entwickelt. Im Anschluss an die Theorie machten die Kinder begeistert bei spielerischen Übungen mit. Dass sich Kinder gerne bewegen, steht laut Bausch außer Frage. Er betonte dabei die Verantwortung der Schulen und Eltern, den Kindern dies auch zu ermöglichen. Laut Schulleiter Helmut Herz steht den Kindern der Längenfeldschule hierfür neben dem Sportunterricht in den Pausen unter anderem ein Bolzplatz zu Verfügung.