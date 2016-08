Balingen Mitwirkung erst jetzt? Für den Kirchengemeinderat klingt das wie Hohn

Die Frage sei erlaubt, ob man normalerweise die langjährig verdienten Mitarbeiter auf Wanderschaft im Lande herumschickt? Kennt das kirchliche Reglement nicht auch ihnen gegenüber eine Fürsorgepflicht? Für uns Laien sieht das alles eher nach Degradierung aus. Der von Dekan und/oder Oberkirchenrat auserkorene Ersatz für Balingen-Ost in Form des Heselwanger Pfarrers (der offensichtlich ein paar Schäfchen mehr braucht, um seine angestammte Stelle zu behaupten) hat sich in den letzten Jahren nicht als guter Nachbar, Förderer und Freund unserer Kirchengemeinde gezeigt. Wer kam auf die glorreiche Idee, ausgerechnet die beiden jetzigen Pfarrer zu einem Zwangsteam zu verurteilen? Dies könnte ganz einfach vermieden werden, wenn die Pfarrstelle in Heselwangen unter Beteiligung der beiden Kirchengemeinden neu besetzt würde.

Es ist ein Spezifikum der evangelischen Kirche, dass die Gemeinden maßgeblich bei der Besetzung ihrer Pfarrstellen mitwirken können. Hier wird nun aber entgegen dem ausgesprochenen Wunsch des Kirchengemeinderats eine Pfarrerin teilweise abberufen und ein anderer Pfarrer, ebenfalls gegen den Willen des Kirchengemeinderates, zwangsweise eingesetzt. Mag sein, dass dafür irgendwelche juristischen Hintertürchen gefunden werden: sinnvoll ist so etwas nicht; und die vorgesehene Doppelspitze ist keiner Gemeinde zuzumuten.

Der Gipfel ist, dass die Maßnahme in vorauseilendem Gehorsam um zwei Jahre vorverlegt werden soll. In seiner Stellungnahme beruft sich Dekan Widmann auf den Prozess Struktur-Pfarrplan-Immobilien (SPI). Er hat – ohne uns zu informieren – die Stellenveränderung betrieben, bevor dieser SPI-Prozess überhaupt begonnen hat. Wenn wir jetzt, wo die Fakten festzustehen scheinen, zur Mitwirkung eingeladen werden, klingt das wie blanker Hohn. Dekan Widmann betont, dass er mehrfach mit dem Kirchengemeinderat gesprochen habe; da muss ihn sein Gedächtnis im Stich gelassen haben. Er war laut Protokollen nur einmal in dieser Legislaturperiode bei einer Sitzung des Kirchengemeinderates Balingen-Ost.