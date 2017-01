Balingen Mitmachen erwünscht

Mittlerweile können sich IHK-Mitglieder in 14 Fachausschüssen und Regionalgremien engagieren. Zuletzt kamen der Finanz- und Steuer-, der Weiterbildungs- und der Ausschuss für Medien- und Filmwirtschaft sowie ein Beirat für das IHK-Institut für Wissensmanagement und Wissenstransfer dazu. In etwa der Hälfte der 66 Gemeinden des Bezirks ist die Unternehmensvertretung mit "IHK vor Ort" präsent. Insgesamt kamen 2016 bei knapp 800 Veranstaltungen mehr als 14 000 Teilnehmer zu IHK-Terminen. "Wir wollen an die Themen und Bedürfnisse unserer Mitglieder herankommen und ihnen die Chance zur Mitwirkung geben", sagt Hauptgeschäftsführer Wolfgang Epp. Das betreffe auch die politische Interessenvertretung.