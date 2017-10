Balingen Mitglieder einer Diebesbande sitzen in Haft

Hechingen/Balingen. Laut gemeinsamer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und Kriminalpolizeidirektion Rottweil stehen die drei Männer im dringenden Verdacht, Mitglieder einer osteuropäischen Diebesbande zu sein. Sie werden beschuldigt, dort einen Einbruch geplant zu haben.

Zwei der Festgenommenen sollen an dem gescheiterten Einbruchsversuch im Mai in Balingen beteiligt gewesen sein. Die drei Festgenommen werden darüber hinaus auch beschuldigt, in Leutkirch im Allgäu einen Einbruchsdiebstahl begangen zu haben, bei dem Gegenstände im Gesamtwert von rund 65 000 Euro entwendet worden sind.

Die drei Beschuldigten sind laut Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei 27, 33 und 45 Jahre alt und haben in Deutschland keinen festen Wohnsitz. Sie wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen schweren Bandendiebstahls und Verabredung zum schweren Bandendiebstahl erlassen hat. Die Beschuldigten wurden daraufhin in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht. Die Ermittlungen zu den Taten dauern noch an.