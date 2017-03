Balingen Mit kriselnden Häusern kennt er sich aus

Für die Geschäftsführung beworben hatten sich zahlreiche Anbieter; sechs Büros stellten sich im Januar dem Aufsichtsrat vor. SRH habe am Ende mit überzeugenden Konzepten sowie dem hervorragenden Netzwerk überzeugt, sagt Günther-Martin Pauli, Landrat und Vorsitzender des Klinik-Aufsichtsrats. Pauli sagt zudem, dass mit SRH eine feste Vergütung vereinbart sei und eben keine Gewinnbeteiligung – nach dem Motto: Wer viel einspart, bekommt mehr. Er sei überzeugt, so Pauli, dass das Zollernalb-Klinikum bei SRH und Toth "in guten Händen" sei; seine Hoffnung sei, dass damit die Geschäftsführungs-Baustelle für die nächsten Jahre erledigt sei.

Wann Toth und mit ihm im Rücken die SRH die Leitung des Zollernalb-Klinikums übernehmen, ist derzeit offen. Ob sie es überhaupt übernehmen können, hängt von einer kartellrechtlichen Prüfung ab, die Pauli im Gespräch mit unserer Zeitung indes als "Formsache" bewertet. Die SRH ist Gesellschafterin der Kliniken in Sigmaringen und Oberndorf, vielleicht könnte die Kartellbehörde etwas dagegen haben, dass sie nun in Balingen die Geschäftsleitung übernimmt.

Pauli ist zuversichtlich, dass alles glatt geht; eigentlich, so seine Einschätzung, müsste man die Kartellbehörde überhaupt nicht fragen – man wolle aber "auf Nummer sicher gehen", insbesondere nach den Erfahrungen von 2009: Damals hatte das Bundeskartellamt die Kooperation zwischen dem Zollernalbkreis und dem Universitätsklinikum Tübingen aus wettbewerbsrechtlichen Gründen untersagt; die Tübinger mussten ihre Geschäftsanteile wieder an den Zollernalbkreis zurückgeben, der seitdem wieder alleiniger Gesellschafter ist. Im aktuellen Fall, betont Pauli, gehe es indes nicht um Gesellschafteranteile, sondern alleine um die Übernahme der Geschäftsführungstätigkeit. Möglicherweise zum 1. Mai könne alles in trockenen Tüchern sein und Toth seine Arbeit aufnehmen.

Die Aussage mit den Gesellschafteranteilen ist Pauli auch deshalb wichtig, weil er mögliche Irritationen im Keim ersticken will, die mit Übertragung der Geschäftsführungstätigkeit auf die RSH aufkommen könnten: Dass damit möglicherweise doch ein Schritt in Richtung Klinikums-Privatisierung gegangen werde. Genau das sei definitiv nicht der Fall, sagt Pauli: Die jetzt getroffene Entscheidung zur Geschäftsführung habe mit der Strukturdebatte nichts zu tun. Dem stünden auch die Beschlüsse entgegen, die der Kreistag in der Sondersitzung im Januar gefasst hat.

In Geislingen hatte sich das Gremium mehrheitlich dafür ausgesprochen, dass das Zollernalb-Klinikum in Trägerschaft des Landkreises bleiben solle – und dass der Neubau eines Zentralklinikums auf der grünen Wiese anzustreben sei. Die neue Lösung für die Geschäftsführung werde er den Mitarbeitern der beiden Krankenhausstandorte in Balingen und Albstadt demnächst in Versammlungen erklären.