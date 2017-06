Balingen Mit ganzer Leidenschaft Lehrerin

Balingen-Endingen. Mehr Zeit für die Familie und Reisen, für Sport und für die Kommunalpolitik, darauf hatte sich die frühere Leiterin der Balinger Realschule, Margit von Haaren, nach ihrem Ausscheiden 2014 gefreut. Sie ist am Samstag nach schwerer Krankheit im Alter von 66 Jahren gestorben. In den vergangenen Jahren hatte sie sich vor allem in der Kommunalpolitik engagiert. Für die Freien Wähler war sie 2014 zum ersten Mal in den Gemeinderat eingezogen, wobei sie ihren Schwerpunkt unter anderem auf die Jugendarbeit und schulische Themen legte. Bildungsgerechtigkeit, die Förderung benachteiligter Schüler und Suchtprävention waren für Margit von Haaren Herzensangelegenheiten, denen sie sich auch während ihrer beruflichen Tätigkeit verschrieben hatte. Nach dem Studium an der Pädagogischen Hochschule in Reutlingen kam sie 1977 als Junglehrerin an die Realschule Balingen, an der sie bis zu ihrem Ruhestand unterrichtete. 2003 wurde sie Konrektorin, 2011 trat sie die Nachfolge von Rektor Hubert Schwarz an.