Balingen Mit den Preußen kamen die Protestanten

Den Zeitpunkt, ab dem Protestanten in nennenswerter Zahl in unserer Region zu verzeichnen waren, lässt sich sehr genau festhalten: es war, als die Fürstentümer Hechingen und Sigmaringen als "Hohenzollernsche Lande" 1850 preußisches Territorium wurden. Preußen war protestantisch. Zuvor lag ihre Zahl in dem traditionell katholischen Landstrich nur bei rund 1000.

Preußische Beamte und Bahnbedienstete sowie Industriearbeiter ließen diese Zahl danach allmählich steigen. Wie beispielsweise in Hechingen (1857) wurden in der Folge auch evangelische Kirchen gebaut. Der zweite Zuwanderungsschub erfolgte erst nach dem Zweiten Weltkrieg durch Vertriebene.

Diese und viele weitere Informationen über die Rolle und Entwicklung des evangelischen Bekenntnisses soll die Wanderausstellung "Evangelisch in Hohenzollern" zeigen. Entstanden ist diese in den vergangenen zweieinhalb Jahren als Zusammenarbeit des evangelischen Kirchenbezirks Balingen, der Archive in Sigmaringen und Balingen sowie zahlreicher Unterstützer. Dies war­ ein Zusammenspiel gesellschaftlicher und kirchlicher Institutionen und Mitarbeiter, insbesondere aus jenen Gemeinden, in denen sie zu sehen sein wird.