Balingen Mit dem Rollator sicher reisen

Balingen . Langsam und vorsichtig bewegen sich die Bewohner des Hauses am Stettberg in den Bus, manche hantieren mit ihren Rollatoren. Georg Seeg, Vorsitzender der Verkehrswacht Zollernalbkreis, hat die Senioren am Freitag in einem Mobilitäts-Training an verschiedene Orte in der Balinger Innenstadt geführt, um ihnen Tipps für die sichere Fortbewegung zu geben.