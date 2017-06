Balingen Mit dem "Donnerkeil" am Kauntabach

Bei schönstem Wetter spazierten die Kinder mit ihrem Klassenlehrer und Schulleiter Matthias Wehrle und zwei Eltern hinunter zum Bach. Die Einführung in die Gewässerbestimmung anhand der Bachlebewesen hatte Stiftungsökologe Hannes Schurr kurz halten können: Die Schüler hatten schon im Herbst das NaturErlebnisZentrum in Oberdigisheim besucht und dort die Obere Bära genauer unter die Lupe genommen. So fanden sich schnell die verschiedensten Kleintiere wie Köcherfliegenlarven, Bachflohkrebse und Schneckenegel in den Schüsseln. Besonderes Aufsehen erregte ein "Baby-Krokodil", welches sich als besonders großes Exemplar einer Eintagsfliegenlarve entpuppte.

Im Anschluss untersuchten die Schüler den Bach noch weiter: Mit Thermometern wurde die Wassertemperatur gemessen, mit Meterstab und Maßband die Breite und die Tiefe an verschiedenen Abschnitten ermittelt und sogar die Fließgeschwindigkeit berechnet.

Zurück an der Schule bestimmten die Kinder die Kleintiere genauer, wobei die Mikroprojektionsanlage des rollenden Umweltlabors sehr hilfreich war. Mit all diesen Daten bescheinigten die Schüler dem Kauntabach eine sehr gute Wasserqualität – und Spaß gemacht hatte ihnen der Vormittag ohnehin ungemein.