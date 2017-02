Balingen Mit Bubble Balls geht’s spaßig in die Nacht

Der Nightsport sei geprägt von friedvollen Begegnungen und vom respektvollen Umgang untereinander, betont die Streetworkerin. "Wir haben noch nie eine Situation erlebt, bei der wir hätten eingreifen müssen. Das ist einfach genial", berichtet Mike Buck von seinen Erfahrungen in den vergangenen Jahren. "Mit den Bubble Balls wollten wir einfach mal was anderes machen und neue Ideen einbringen. Der Erfolg gibt uns recht. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal am 18. März, wenn es wieder heißt: Kreissporthalle frei, Sport frei, Spaß frei."