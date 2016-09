Balingen Messe "Visionen" bietet Impulse

Seit sechs Jahren richtet sich die Messe an alle Schüler, von Hauptschule bis Gymnasium. Folgerichtig sind unter den 110 Ausstellern auch 14 Handwerkerinnungen. Dass deren Meisterbetriebe von "Visionen" direkt profitieren können, bestätigte Andreas Ehnis, Zimmermannslehrling im zweiten Jahr. Er sei so zu einem Praktikum und letztlich einer Lehrstelle in "seiner" Firma gekommen: "Dazu habe ich mich durch die Messe inspirieren lassen."

Aus Perspektive der Schulen im Kreis unterstrich Uli Müller, Leiter der Schömberger Realschule, die Bedeutung der Veranstaltung: "Diese ist eine richtige Bereicherung für unseren BORS-Unterricht." Derzeitige Schüler träfen in den Podiumsdiskussionen und an den Ständen von "Visionen" Ehemalige. Das erleichtere Kontakte.­

Die wichtigste Personengruppe saß indes gar nicht am Tisch: die Schüler, um die sich bei "Visionen" letztlich alles dreht. Sie sind in der komfortablen Situation, dass zunehmend die Unternehmen um die Leistungsfähigen und -wiligen unter ihnen konkurrieren.

Das zeigt sich inzwischen auch in den Pflegeberufen, wie Martin Bummer vom Vorstand der Stiftung St. Elisabeth veranschaulichte, die im Kreis drei Einrichtungen betreibt: Für die jährlich 25 Ausbildungsplätze müsse man inzwischen gezielt junge Bewerber ansprechen. Deshalb ist die Stiftung in diesem Jahr zum ersten Mal bei der Bildungsmesse Visionen dabei. Auch der Schwarzwälder Bote bildet aus – im kaufmännischen, technischen und Kommunikationsbereich. Die Mediengesellschaft informiert über Ausbildungsangebote an Stand C 28. Außerdem spricht Mathias Bächle von der Südwest Medien Holding GmbH am Samstag, 24. September, ab 11.30 Uhr im Atelier Türke Forum über das Thema "Das A bis Z einer erfolgreichen Bewerbung".

Weitere Informationen: Auftakt der Messe "Visionen" ist am morgigen Donnerstag, 22. September, um 9.30 Uhr in der Volksbankmesse und um 8.30 Uhr in der Sparkassen-Arena.