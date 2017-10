Balingen Messe für Bauherren und Sanierer

Balingen. Bauen, kaufen, sanieren, mieten? Wohnraum wird nach wie vor gebraucht. Bei den Immobilientagen Zollernalb am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Oktober, dreht sich in der Balinger Stadthalle alles um die eigenen vier Wände. Bereits zum fünften Mal veranstaltet das Allgäu Eventzentrum die Immobilienmesse in der Balinger Stadthalle, und die Veranstaltung hat sich etabliert: Die Stadthalle platzt aus allen Nähten.