Balingen-Endingen. Nach vierzehn Jahren Dienst als Mesnerin in der evangelischen Kirchengemeinde Endingen ist Olga Torno im Gottesdienst am Sonntag verabschiedet worden. Elisabeth Hertler, Vorsitzende des Kirchengemeinderats, und Pfarrer Johannes Zimmermann hoben in ihrem Dank das gute Miteinander mit den vielen Mitarbeitern der Kirchengemeinde hervor. Als neue Mesnerin wurde Lilli Pohl eingesetzt, die bisher schon aushilfsweise diesen Dienst übernommen hatte und mit ihrer Familie in der evangelischen Kirchengemeinde keine Unbekannte ist. Für die bisherige und die neue Mesnerin wurden im Gottesdienst Wunschlieder gesungen.