Balingen Merkel: "Privatisierungsgedanken stoppen"

Im übrigen halte er, so Merkel weiter, die Diskussion um eine mögliche Teilprivatisierung zum jetzigen Zeitpunkt und aufgrund der "zusätzlichen negativen Ausstrahlungen in die Öffentlichkeit hinein" für "mehr als problematisch". Die Diskussion könnte die Entscheidung zur Klinik-Zukunft um bis zu zwei Jahre hinausschieben; dies hätte "verheerende psychologische Effekte in der Ärzteschaft und der Bevölkerung" sowie möglicherweise deutlich negative finanzielle Konsequenzen.

Merkel betont zudem, dass er ein "überzeugter Verfechter" der alleinigen öffentlich-rechtlichen Trägerschaft des Zollernalb-Klinikums durch den Landkreis sei. Diese sehe er als eine wichtige Grundlage für eine bevölkerungsnahe, optimale medizinische Versorgung.

Durch eine mögliche Teilprivatisierung würde nicht nur der Einfluss der im Kreistag gebündelten Bürgerschaft bis auf Null schwinden, sondern es würden wohl auch vor allem im Personalbereich Kosteneinsparungen erfolgen: In privaten Kliniken werde, schreibt Merkel, regelmäßig Personal in Nebengesellschaften ausgegliedert und deutlich geringer bezahlt. "Dies kann und darf nicht von uns unterstützt werden."

Und überhaupt: Das Zollern­alb-Klinikum habe mit dem Universitätsklinikum Tübingen bereits einen "strategischen Partner". Die Zusammenarbeit und der Austausch seien sehr gut, mit Unterstützung der Tübinger habe man im Zollernalbkreis verschiedene medizinische Bereiche überhaupt erst aufbauen oder erhalten können. "Wir brauchen", so Merkel, "keinen ›strategischen Partner‹ von anderswo her, der Patienten mit schweren Erkrankungen an Tübingen vorbei in seinen Schwerpunktzentren operiert und behandelt und der möglicherweise bei uns die Behandlungsvielfalt und Behandlungstiefe mittelfristig reduziert."