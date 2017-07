Balingen Menschen begleiten in schwieriger Situation

Krankenhaus-Seelsorge sei eine sehr wichtige Aufgabe, sagte Klinik-Geschäftsführer Manfred Heinzler. Vor allem für palliative Patienten und bei schwerer Krankheit: "Manche von ihnen sind auf ihrem letzten Weg allein."

Pfarrer Zimmermann lobte die gute Zusammenarbeit mit der Klinik-Geschäftsführung: "Man stößt immer auf offene Türen." Viel Entgegenkommen habe es bei der Einrichtung des Andachtsraums gegeben, aus dem jeden Dienstag um 19 Uhr der Segen in die Zimmer übertragen wird. "Der Kanal heißt ›Kapelle‹", sagt Manfred Heinzler.

Was die Aufteilung der einzelnen Bereiche zwischen den beiden neuen Seelsorgern angeht, so wird Eveline Günther die Intensivmedizin, die Chirurgie und die onkologische Tagesklinik betreuen, Ingo Bauer die Geriatrie und die Innere Abteilung. Wichtig sei die Ökumene, betont Dekan Beatus Widmann. Im Andachtsraum sei ein spezieller Bereich für Muslime eingerichtet worden. Und zwischen evangelischen, katholischen und freikirchlichen Christen gebe es keine Berührungsängste: "Es ist die absolute Ausnahme, dass jemand sagt, er sei katholisch und wolle keinen evangelischen Seelsorger." Er habe im Krankenhaus Katholiken getroffen, die die Kommunion wollten "und sie in Form des evangelischen Abendmahls empfangen haben", ergänzt Christof Seisser.