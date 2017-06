Balingen Mensa: Grüne fordern nur noch Bio-Essen

Balingen - Geht es nach den Grünen im Balinger Gemeinderat, dann soll künftig in den Mensen der Balinger Schulen sowie in den Kitas nur noch Essen auf den Tisch kommen, das aus ökologisch, regional und nachhaltig produzierten oder fair gehandelten Lebensmitteln hergestellt wird. Einen entsprechenden Antrag hat die Fraktion am Dienstag gestellt. Oberbürgermeister Helmut Reitemann sagte zu, den Antrag zu prüfen und in einer der nächsten Sitzungen des Gremiums über mögliche Konsequenzen – insbesondere steigende Essenspreise – zu informieren.