Balingen Meister ihrer Instrumente: Bundesauswahl sorgt für einen Knüller

Florian Schötz, Pinchas Adt, Christoph Vandory und Raphael Paratore – so heißen die vier, die das Goldmund-Quartett bilden: drei Münchener und ein Stuttgarter, alle um die 25 und jeder ein Meister seines Instruments. Schon als Schüler haben sie sich kennen- und die Kammermusik lieben gelernt. Diese Vertrautheit und ihr Enthusiasmus prägten das ganze Konzert.

Die Kirchenglocke tönte in Es, und mitten hinein begannen sie Franz Schuberts "Es-Dur-Quartett D87", freundlich und zupackend im Wechsel, natürlich, dynamisch bewegt, aber nie überzogen. Schubert hatte es als 16-Jähriger im väterlichen Schulhaus geschrieben – aber es ist alles andere als eine Schülerarbeit, davon überzeugte das Goldmund-Quartett seine Zuhörer.

Die Goldmund-Leute boten Alban Bergs "Streichquartett Opus 3" in all seiner Aggressivität und Komplexität dar. Es steht am Übergang von tonaler zu atonaler Kompositionsweise, balanciert zwischen heftigen Steigerungswellen und Flageolett-Gesäusel und setzt sich eigenwillig mit der klassischen Sonatenform und Variationstechnik auseinander. Berg hat aus Trotz gegen den Vater komponiert, der die Heirat des Sohns verhindern wollte. Das Goldmund-Quartett interpretierte so expressiv und packend, dass man unwillkürlich in die Musik hineingezogen wurde und ihre Bewegung mitvollzog.