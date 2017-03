Balingen Mehrzahl fährt nicht zu schnell

Balingen-Heselwangen (det). Mit gelegentlichen Kontrollen und einem Gerät mit einem Geschwindigkeitsdisplay will der Ortschaftsrat Heselwangen erreichen, dass die Verkehrsteilnehmer in der Weihentalstraße vom Gas gehen. Auf Straßenteiler oder andere bauliche Maßnahmen soll vorerst verzichtet werden, waren sich die Räte in der Sitzung am Donnerstag einig. Der Leiter des Verkehrsamts, Helmut Haug, hatte das Ergebnis von Geschwindigkeitsmessungen vorgestellt. Im Zeitraum von zwei Wochen hätten sich rund 85 Prozent der rund 38 000 Autofahrer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit gehalten. Ein paar Raser seien aber registriert worden. Dennoch hielt Haug fest, dass aus "verkehrspolitischer Sicht" keine Notwendigkeit bestehe, etwas zu unternehmen.