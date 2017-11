Balingen Mehr positiv denken

Nach einer musikalischen Einleitung stärkten sich die Frauen zuerst mit einem reichlichen Frühstück, unter anderem auch mit Selbstgemachtem und Selbstgebackenem.

Kraft und Hoffnung

Dorothee Erlbruch erklärte in ihrem Vortrag, dass positive Gedanken das Tun und Handeln prägen und das Leben leichter machten. Ein immer strahlendes Gesicht komme zwar nach außen hin an, spiegle aber nicht immer das tatsächlich Innere oder den echten Gefühlszustand. Um leichter durchs Leben gehen zu können, benötige man also mehr. Dies seien Kraft und Hoffnung, die man von Gottes Liebe und dem Glauben an ihn bekommen könne, wenn man sich auf ihn einlasse.