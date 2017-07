Balingen Mehr Geld fürs DRK

Balingen (mai). Das Balinger DRK erhält für den geplanten Neubau einer Fahrzeughalle im Gewerbegebiet Bangraben zusätzliche Unterstützung durch die Stadt – konkret: 65 6650 statt der bereits zugesagten 30 000 Euro. Der erhöhte Zuschuss berücksichtigt, dass in dem Neubau, der anstelle der maroden Garagen an der Hindenburgstraße entstehen soll, eine Feldküche untergebracht wird, an der alle Balinger – insbesondere angesichts möglicher Krisensituationen und Großgefahrenlagen – ein Interesse haben. Der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats hat dem Zuschuss am Dienstag unisono zugestimmt.