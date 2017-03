Balingen Mehr Effektivität, weniger Emissionen

Balingen. Weil in verschiedenen Verwaltungsgebäuden in der Neuen Straße die Heizungsanlagen veraltet sind und erneuert werden müssen, will die Stadt die Gelegenheit nutzen, ein Nahwärmenetz für die gesamte Innenstadt aufzubauen. Diese Aufgabe sollen die Stadtwerke übernehmen.

Als "Keimzellen" sollen die städtischen Gebäuden dienen. So ist in einem ersten Schritt daran gedacht, im Gebäude Neuen Straße 35, wo die Stadtkämmerei untergebracht ist, ein Blockheizkraftwerk unterzubringen. Von dort aus könnten in der Neuen Straße die Gebäude 26 (Notariat, Verwaltung), 31 (Verwaltung), 34 (Haupt- und Personalamt) sowie in der Herrenmühlenstraße das Gebäude 1, in dem sich der Personalrat befindet, sowie in der Färberstraße das Rathaus versorgt werden.

Nach den Planungen macht es die kurze Trassenführung in die Straße Beim Mühltor möglich, die beiden Neubauten der Balinger Wohnbau anzuschließen. Für den ersten Bauabschnitt, der in diesem Jahr angegangen werden soll, wird mit Kosten von rund 655 000 Euro gerechnet, 267 000 Euro sind es für den zweiten Bauabschnitt.