Balingen Mehr Beteiligung für Balinger Jugendliche und Kinder

Balingen sucht jetzt nach einem Weg, diese Beteiligungspflicht praktikabel umzusetzen. Darüber diskutiert der Verwaltungsausschuss kommende Woche, ehe Ende des Monats der Gemeinderat eine Entscheidung fällt.

Grundlage der Beratung ist ein Konzept des Amts für Familie, Bildung und Vereine. Darin wird nicht zuletzt aufgelistet, welche Formen der Jugendbeteiligung es in der Vergangenheit in Balingen bereits gegeben hat, als in der GemO noch eine "Kann"-Regelung gegolten hat: unter anderem Befragungen zu den Jugendberichten und zum Freibad, ein Jugendforum, Familienbeteiligung bei der Planung von Spielplätzen, ein Kommunalpolitik-Projekt am Gymnasium oder der Jugend-Workshop zur Gartenschau.

Balingen hat also Erfahrung mit der Jugendbeteiligung – und kennt auch die Vor- und Nachteile der verschiedenen organisatorischen Formen, in denen diese möglich ist: als Parlament, beispielsweise in Gestalt eines Jugendgemeinderats, in offener Form, etwa als Jugendforum, oder projektbezogen, so beim Bau einer Skateanlage.