Balingen Mehr als Musizieren und "Moschten"

Aber genau damit bildete das Filmteam das ab, was den Verein mit insgesamt 330 und 85 aktiven Mitgliedern laut Renz so besonders macht: "Unser Engagement geht über das Musizieren hinaus." Eine Spezialität des Vereins ist zum Beispieldas jährliche Altmaterial-Sammeln: Seit mehr als 50 Jahren sammeln die Mitglieder an einem Tag Eisen und Papier ein, um es weiter zu verkaufen und die Vereinskasse aufzubessern.

Außerdem sammeln sie jedes Jahr im Herbst Äpfel und Birnen aus dem Engstlatter Ried und der Umgebung, bringen sie zum "Moschten" nach Owingen und lassen ihren eigenen Secco produzieren. Das Ergebnis: Apfel-Birnen-Secco, wahlweise auch mit Johannisbeeren verfeinert. Renz ist stolz auf die regionale Produktion: "Was haben wir mit bayerischen Festen oder Weinfesten zu tun, die es hier zur Genüge gibt?", fragt er und antwortet selbst: "Nichts. Was wir haben, ist Most. Deswegen haben wir gesagt: Mir bleibe schwäbisch." Zu sehen ist "Vereinsmeier Gagstätter" mit dem Engstlatter Musikverein am Freitag, 7. April, um 18.15 Uhr im SWR-Fernsehen.