Balingen Medizin und die Macht der Worte

Für die "lebenshungrigen Halodris" – denn wer gehe sonst mittwochabends ins Kabarett? – hatte von Hirschhausen drei Sichtweisen auf Gesundheit und Heilung mitgebracht: die akademische Schulmedizin, die Homöopathie und eine, in der es um das Überlisten der Sinne gehe.

Das Gesundheitswesen in Deutschland kranke vor allem daran, dass es "kaputt gespart" werde, betonte von Hirschhausen und erhielt dafür Beifall. Nicht nur stehe in der akademischen Medizin immer weniger Zeit pro Patient zur Verfügung; vor allem so genannte Fallpauschalen in Krankenhäusern sind von Hirschhausen ein Dorn im Auge.

Dass er aus den vielen Zuschauern nun geradewegs einen Verwaltungsangestellten für solche Fälle am Zollern­alb-Klinikum für seine "Blinddarm-Operation" fischte, war schon kurios. Zwei Schnitte, ein Druckverband – schon war der Blinddarm draußen, und auch eine Quietscheente holte von Hirschhausen aus dem Bauchraum des jungen Manns.