Balingen Medischulen bekommen weitere Ausbildungsgänge

Kleines Schmankerl am Rande: Das Schulgeld sei von 400 auf 250 Euro im Monat reduziert worden. Möglich sei das auch durch die staatliche Finanzhilfe für anerkannte Privatschulen: "Die Ausbildung wird bezahlbar."

Dass die meisten Schüler und Lehrer auch in ungewissen Zeiten geblieben seien, beweise, dass die Schule "sehr viel besser ist als der Ruf, den sie zuletzt hatte", sagt der ärztliche Leiter, der Tübinger Facharzt Werner Reus. Die Berufasussichten seien "fantastisch", und in Balingen gebe es viel Bedarf. Was das Fachliche angeht, sei er stolz auf seine Schüler: Vor acht Jahren habe er zum Gehen Stöcke gebraucht. "Meine Schüler haben mich geheilt."

In Kooperation mit einer Hochschule – zum Beispiel der Steinbeis Academy – wolle man in Zukunft parallel zur Ausbildung ab dem zweiten Schuljahr auch ein Hochschulstudium anbieten, ergänzt Michael Klören. Und ab Herbst sollen zur Physiotherapie zwei weitere Ausbildungsgänge kommen: eine zweijährige Fachschule für Arbeitserziehung sowie eine Fachschule für Ergotherapie – und vielleicht auch eine Fachschule für Podologie. Dafür müsse man erneut Anträge stellen, Lehrkräfte und Räumer suchen. "In der Region gibt es weit und breit nichts Vergleichbares", betont Klören.