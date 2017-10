Balingen-Weilstetten. Das Gesprächskonzert "Martin Luther – der Liedermacher" findet zum Reformations-Jubiläum am Sonntag, 22. Oktober, in der St.-Dionysius-Kirche statt. Beginn ist um 18 Uhr. Seine fünf wichtigsten Lieder, Verse und Gedanken bringt Martin Luther in diesem Gesprächskonzert näher. Für ihn gibt es nur eine allumfassende Wahrheit, von der er "singen und sagen" will. Er sucht einen Raum für das durch diesen Geist frei werdende Herz. Das öffnet sich für ihn im Singen. Die Mitwirkenden sind Corina Buckenmayer, Solistin, der evangelische Kirchenchor Weilstetten, Pfarrer Dirk Hahn als Sprecher und Daria Pflumm an der Orgel.