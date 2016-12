Balingen Manfred Stingel will gerechtere Förderung

Balingen-Frommern. Stingel kündigte in einer persönlichen Erklärung an, sich zunehmend aus dem Tagesgeschäft zurückzuziehen und die Verantwortung weiter auf jüngere Schultern zu verteilen, wie es bereits seit längerem geschehe. Er trete zum einen nochmals an, um einen sanften Übergang zu ermöglichen, zum anderen, um der Stadt Balingen in den nächsten vier Jahren in verantwortungsvoller Position als starker Gesprächspartner in Sachen Vereinsförderung gegenüberzustehen. "Ich will helfen, diese große Ungerechtigkeit zu verändern", hielt er fest.

Bei den weiteren Wahlen wurde die Zusammensetzung des Ausschusses festgelegt. Diesen bilden: Jörg Neubert als Musikleiter und Beisitzer Musik; Matthias Pyka als stellvertretender Vorsitzender, Tanzleiter und zuständig für Öffentlichkeitsarbeit; Hanna Brinkmann als Singleiterin und stellvertretende Musikleiterin; Caroline Bruckner als Jugendleiterin; Nadja Grunwald als Kassiererin; Joshua Nölke als Schülergruppenleiter; Jens Jetter als Wegwart; Lea Volk als Schülergruppenleiterin; Artur Hermann als Wanderexperte und Wegwart; Anna Fischer als Schriftführerin und zuständig für Trachten; Lukas Hogen als Büttel und zuständig fürs hoppsTV; Hans Georg Zimmermann als stellvertretender Vorsitzender und Tanzleiter; Tamara Koch als Beisitzerin Kinder und Schüler; Carmen Faust-Ellsässer, zuständig für Trachten; Viktoria Rottenanger als Beisitzerin Kinder und Schüler sowie Bastian Niklas als Jugendleiter.

Vor den Wahlen berichteten die Funktionsträger von einem weiteren bewegten Jahr des Vereins. Volkstanzfestival, Auslandsreisen, Musikantentreffen – nur drei Stichworte, die die vielfältigen Vereinsaktivitäten skizzieren. Daneben listeten sie reihenweise Auftritte im näheren und weiteren Umkreis auf. Dass im Hintergrund von der Probenarbeit bis zur Ausstattung mit den passenden Trachten viel passierte, verstehe sich dabei von selbst, wurde weiter festgehalten.