Balingen "Manege frei!" auf dem Balinger Messegelände

Balingen (gu). Der Zirkus gastiert noch bis Montag, 16. Oktober, auf dem Balinger Messegelände. In der aktuellen Show werden Elemente aus Theater, Tanz und Gesang in den traditionellen Zirkus integriert. Artisten, Tierlehrer und Clowns präsentieren das Programm gemeinsam. Die Dressuren mit Hunden, Ziegen, Katzen, Zwergenten, Füchse, Laufenten, Minischweinen, Truthähnen, Gänse, Papageien und Tauben gelten in der Zirkuswelt als einzigartig. Die vier Mitglieder der Messoudi-Truppe aus Australien glänzen mit ihrer Handstandnummer, und die Trapez-Gruppe "Flying Wulber" begeistern mit atemberaubenden Flugfiguren.

Aufführungen sind am Samstag um 16 und 19.30 Uhr, am Sonntag um 11 und 15 Uhr sowie am Montag um 16 Uhr.