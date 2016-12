Balingen Mal rasant, mal zum Träumen

Balingen. Der Duft von frisch gebackenen Plätzchen, eine heiße Tasse Glühwein, überall kleine Lichter, die die dunkle Jahreszeit in ein eindrucksvolles Ambiente tauchen. Kinder, die ihre Wünsche zu Papier bringen und die Erwachsenen, die sich hin und wieder die Zeit nehmen, einen zauberhaften Abend zusammen zu erleben.

Das ist die Zeit, in der das Wintervarieté seine Türen öffnet und sich der Vorhang erhebt zu einer fantastischen Show. Internationale Künstler verwandeln die Stadthalle Balingen in eine Showsensation der Extraklasse. Akrobaten zeigen Höchstleistungen am Boden oder über den Köpfen der Zuschauer. Jongleure werfen Bälle und Keulen so schnell, dass man seinen Augen nicht mehr traut. Komiker strapazieren die Lachmuskeln so sehr, dass kein Auge trocken bleiben wird. Und die Magier verzaubern mit Unmöglichem: Sie setzen die Gesetze der Physik und der Logik außer Kraft.

All das soll die Zuschauer für ein paar Stunden den Alltag vergessen lassen. Die Künstler nehmen sie mit auf eine spannende Reise – mal rasant, mal zum Träumen – es ist alles möglich.