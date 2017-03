Balingen Maja Nielsen liest für Fünftklässler

Zahlreiche unterschiedliche Themen hat sie in ihrer Buchreihe schon aufgegriffen, in Frommern stellte Nielsen ihr neues Buch vor. Rechtzeitig zum Lutherjahr 2017 hat sie dieses über den Reformator Martin Luther verfasst. Mit Hilfe eines Beamers projizierte sie Bilder aus dem Buch auf eine Leinwand. Dazu erzählte die Autorin aus dem Leben Luthers – so spannend und interessant, dass sie alle Anwesenden sofort in ihren Bann zog.

Es ging der Autorin dabei nicht nur um die Reformation mit ihren Auswirkungen auf Kirche, Staat und Gesellschaft. Nielsen stellte auch den Menschen Martin Luther mit all seinen Stärken und Schwächen vor und ließ so einen klugen, mutigen Mann lebendig werden.

Großer Applaus