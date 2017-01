Balingen Mainstream in allen Spielarten

Balingen. Mit Marc Brenken (Piano und Melodica), Matthias Nowak (Bass) und Matthias Kornmaier (Schlagzeug) huldigt er musikalisch seinem Vorbild Milt Jackson, dem Mitbegründer des Modern Jazz Quartetts und späterem Pionier in Sachen Soul-Jazz.

Mit Letzterem begann auch gleich der Konzert-Abend: mit "Things Getting Better" von Cannonball Adderley. Dies fand später seine Fortsetzung in den von Blues und Gospel getränkten Kompositionen "Work Song" und "Sweet Emma" seines Bruders Nat Adderley.

Das "Milt Jackson Project" erwies sich an diesem Abend als ungemein swingende Formation, die in allen Spielarten des heutigen Mainstream-Jazz zu Hause ist: Wundervoll lyrisch und zart geriet Gershwins "I Love You, Porgy", verträumt und romantisch "Scating The Central Park" (Modern Jazz Quartett), elegant die lateinamerikanisch geprägte "Fuji Mama" (Ray Brown) und die Eigenkomposition "Plunk".