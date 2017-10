Balingen Magere Punktausbeute für Trio

Die zweite Niederlage in Folge setzte es für die TSG Balingen II. Eine Woche nach dem 0:1 gegen Weiler mussten sich die Eyachstädter dem SV Kehlen mit 0:2 beugen. Matchwinner war der zweifache Torschütze Johannes Beier. Dabei hätte die Partie auch anders enden können, denn die TSG hatte gute Chancen, um in Führung zu gehen. Doch Olcay Akkaya (20.) traf nur den Pfosten, und Aleksander Kurjak knallte das Leder an die Latte (38.). So waren es denn die Gastgeber, die in Person von Beier einnetzten und sich die drei Punkte sicherten.

Gäste mit Punkt gut bedient

"Nur" 2:2 trennte sich der TSV Straßberg vom SV Ochsenhausen. Angeführt vom überragenden zweifachen Torschützen Raffael Keinath, der zudem noch zu zwei weiteren Großchancen kam, spielte der TSV gegen Ochsenhausen stark auf. Keinath schoss seine Elf auch mit 1:0 in Führung. Doch zwei Minuten später glich der SVO aus und ging kurz vor der Pause sogar mit 2:1 in Front. Mit seinem zweiten Treffer des Tages sorgte Keinath zu Beginn der zweiten Hälfte für den 2:2-Endstand. "Die bessere Mannschaft hat nicht gewonnen", trauerte Straßbergs Trainer Oliver Pfaff nach der Partie zwei verlorenen Zählern hinterher. "Unser Kapitän Raffi Keinath war richtig ›on Fire‹. Er war agil und beweglich", zollte Pfaff seinem Mannschaftsführer ein Sonderlob. "Das war wieder eine richtig geschlossene Mannschaftsleistung, wer gegen ein Team, das in der Vorwoche noch 5:0 gegen Ostrach gewonnen hat, so auftritt, der hat nicht viel verkehrt gemacht", lobt Pfaff, der sich über zwei schön herausgespielte Tore freute, seine Elf.. "Allerdings haben wir uns bei beiden Gegentoren individuelle Fehler geleistet. Beim 1:1 waren wir zu inkonsequent im Zweikampf und beim 1:2 gab es einen Stellungsfehler", analysiert Pfaff.