Balingen Männerfreunde sorgen im Hof für Lacher

Balingen. Recht frisch war es an diesem Abend, weshalb das Publikum in Jacken die Zuschauerreihen im Hof der Balinger Stadthalle füllte. Wind, einige Regentropfen und niedrige Temperaturen waren allerdings schnell vergessen, als Kohlhepp und Grauer in knalligen Outfits die Open-Air-Bühne betraten und Neues von ihrer Männerfreundschaft erzählten.

Viel hat sich in der Vergangenheit ereignet. Die beiden sprachen nicht mehr miteinander. Der Grund: ein Streit. Ihre Kameraden vom Stammtisch in der "Schwane" hatten ihnen deshalb eine Kreuzfahrt durch die Ägäis geschenkt. Was sie dabei erlebten, erheiterte das Publikum.

Davon geblieben ist nicht nur Materielles – etwa eine echte Cartier-Uhr für 50 Lira –, sondern auch neue Bekanntschaften. Leibssle hatte auf der Kreuzfahrt mit Dolores angebandelt, einer Witwe aus einer mexikanischen Tequila-Dynastie. Für die scheinbar unüberwindbare Sprachbarriere hatte Leibssle ein funktionierendes System gefunden: "Ich sag halt hin und wieder freilich und hui – und das reicht."