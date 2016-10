Balingen "Lkw-Verkehr nicht nach Weilstetten"

Balingen-Weilstetten (det). In Sachen Luftreinhalteplan liegen die Weilstettener Ortschaftsräte auf der Linie der Balinger Stadtverwaltung. Sie waren in der Sitzung am Dienstag unter anderem dafür, in Endingen auf der Bundesstraße eine Linksabbiegespur in Richtung Roßwangen anzulegen sowie Tempo 30 auf der Endinger Bundesstraßen-27-Ortsdurchfahrt auch tagsüber einzuführen, allerdings nur im Abschnitt Lehrstraße/Alte Balinger Straße.