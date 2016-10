Balingen Lindenhof wird "Partner für Kleine"

Beide Theater sollen aber auch als Motoren für die "Lernende Kulturregion Schwäbische Alb" fungieren, erläuterte Judith Bildhauer bei einer Pressekonferenz der Theatermacher in Tübingen. Bildhauer ist im Landratsamt Ostalbkreis die Ansprechpartnerin für das Projekt Trafo, mit der die Kulturstiftung Transformationsprozesse bei Kultureinrichtungen in ländlichen Regionen anstoßen will.

In der ersten Phase, so Bildhauer, seien bedeutende Kultureinrichtungen ausgewählt worden – so wie das LTT und der Lindenhof, die Kulturwerkstätten mit kleineren Partnern aufbauen und sich die Zusammenarbeit mit Schulen und anderen Bildungsträgern zur Aufgabe machen. Im zweiten Modul gehe es dann um die Kooperation der Kulturwerkstätten miteinander und mit weiteren Institutionen sowie der Weitergabe von Erfahrungen an andere Kultur- und Bildungsträger über Verwaltungsgrenzen hinweg. Als dritter Schritt soll das Netzwerk innerhalb der ­LEADER-Regionen ausgeweitet werden um nachhaltige Strukturen für das kulturelle Leben in der gesamten Modellregion aufzubauen.

Zu den Aktivitäten des Lindenhofs im Rahmen von Stadt.Land.im.Fluss. gehört unter anderem, dass das Kartenbüro Gemeinde-Aufgaben übernimmt und seine Öffnungszeiten erweitert. Einmal im Monat soll in der Schauspielergarderobe ein Friseur seine Dienste anbieten und das Kinomobil wird an jeweils einem Sonntag im Monat im Lindenhof Station machen und einen Film zeigen.

Die Lindenhöfler riefen zudem ein Erzählcafé ins Leben, das einmal im Monat ins Melchinger Café Anne einlädt, es sollen Theater-Spielclubs entstehen und ein Wohnzimmertheaterstück inszeniert werden, das in jedem Raum spielen kann. Mit einem Postkasten wollen die Lindenhöfler zudem Anregungen und Ideen bei den Besuchern sammeln und als "Partner der Kleinen" Stücke für kleine Kulturveranstalter mit wenig Infrastruktur entwickeln.

Auch beim LTT konnte Dramaturgin Kerstin Grübmeyer das erste Projekt vorstellen. Ein von Tobias Rausch entwickelter digitaler Video-Hike, welcher die Gemeinde Winterlingen und die Ortsgeschichte via Smartphone-App sinnlich und informativ erlebbar macht. Das digitale Kunstprojekt funktioniert wie ein Suchspiel. An jeder der sechs Stationen kann ein Film abgespielt werden, der auch an diesem Ort gedreht wurde.

Ebenfalls in Winterlingen wird ein junges Künstlerteam über mehrere Monate mit der Kleinkunstbühne K3 und weiteren Partnern zusammenarbeiten. Auch die Autorin Maja Das Gupta wird ab November unterwegs sein, um die Alb schreibend zu erforschen, die Projekte der Theaterwerkstatt zu begleiten und Schreibwerkstätten mit Jugendlichen durchzuführen.

Weitere Projekte ab Frühjahr 2017 sind in Planung. Dafür ist die Theaterwerkstatt auf der Suche nach interessierten Gemeinden, insbesondere in den LEADER-Regionen.