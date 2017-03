Balingen Lily Casey auf der Balinger Bühne

Das Buch erzählt die Geschichte von Lily Casey, die auf einer Farm in Arizona aufwächst und in ihrer Kindheit und Jugend nichts anderes kennt als das Leben auf dem Land. Im Laufe ihres Lebens lebt sie aber auch in Städten wie Chicago und Phoenix. Ihr werden viele Steine in den Weg gelegt, eine Herausforderung jagt die nächste, doch irgendwie wird Lily immer damit fertig – auch wenn es für sie bedeutet, im Alter von 15 Jahren ein neues Leben 500 Meilen von zu Hause zu beginnen.

"Im Großen und Ganzen war das Stück sehr unterhaltsam und schön anzusehen", bestätigt ein Schüler den Eindruck, den man von den Reaktionen des Publikums hatte. Nicht nur boten die vier Schauspieler – die jeweils gleich mehrere Rollen verkörperten – herausragende darstellerische Leistungen, sondern stellten bei mehreren Musical-Einlagen auch ihre Gesangskünste unter Beweis.

Ob die Vorstellung den Abiturienten neue Einblicke in den Lernstoff und die Inhalte von "Half Broke Horses" verschaffen konnte sei dahingestellt. Auf jeden Fall erlebten die Schüler einen Abend, der ihnen Abwechslung zum Lesen und Lernen der Literaturvorlage bot.