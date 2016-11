Balingen Lieder bereiten auf den Advent vor

Balingen-Zillhausen. Die Stücke des Chores wurden von einer Live-Band begleitet, besetzt mit E-Gitarren, Schlagzeug und Flügel, und je nach Charakter des Liedes ergänzt durch Violine oder Querflöte. Geleitet von Angelika Bräuer bot der Chor überzeugend und kraftvoll vorgetragene, moderne Sätze, rhythmische Spirituals, teilweise in Solobesetzung, aber auch zarte und besinnliche Melodien.

Die Liedtexte harmonierten mit den Wortbeiträgen und Psalmen oder kommentierten eine szenische Darstellung zum Gleichnis vom verlorenen Sohn, das sich in Wort und Ton wie ein roter Faden durch viele Beiträge zog. Der lebenshungrige junge Mann, der von zu Hause auszog und in seiner Suche nach Leben kläglich scheiterte, machte die Erfahrung: "Wenn das Leben auf dem Kopf steht, weiß ich eines, daran halt ich fest: dass deine Hand mich niemals fallen lässt." Denn, so ein weiterer Liedtext: "Liebe gibt nicht auf. Sie rechnet auch in böser Zeit mit göttlicher Barmherzigkeit." Diese Texte vermittelten die positive Botschaft, auch in den Widrigkeiten des Lebens den anderen wertzuschätzen und ihm das Geschenk des eigenen Glaubens und der Liebe weiterzureichen.

In verfahrenen und hoffnungslosen Phasen "scheint ein helles Licht weit in die Finsternis, und weist dem, der es sieht, den Weg zum Himmel". Mit diesem Satz und einigen weiteren fand der Chor Worte für die beginnende Adventszeit. "Machet die Tore weit" gilt eben nicht dem Kommerz, sondern ist mit der Bitte "Lass uns den Himmel offen sehn" die angemessene Einstellung, damit man den eigentlichen Sinn von Weihnachten erfassen kann: "Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott."