Balingen Licht und Schatten zum Auftakt

Mit einer knappen 0:1-Niederlage gegen den Tabellenzweiten FC Ostrach endete die Pflichtspielpremiere des neuen Balinger Trainerduos Marius Oberle/Dennis Söll. Das Tor des Tages für Ostrach erzielte Markus Gipson in der 75. Minute per Kopf nach einem Eckball. "Dieser Gegentreffer war der Genickbruch", bewertet der Balinger Spielleiter Nicco Walter das 0:1. "Es war eine niveauarme und nicht gerade überragende Landesligapartie, eigentlich ein typisches 0:0-Spiel", war Walter von der Darbietung der Akteure nicht unbedingt angetan. Da sein Team gegen eine Spitzenmannschaft der Liga aber gut mithielt, blickt Walter optimistisch auf die nächsten schweren Aufgaben. "Wir haben die Hoffnung, dass wir auch in der Zukunft gegen die Spitzenmannschaften der Liga mithalten können, Spielerisch müssen wir aber noch eine Schippe drauf legen, um in der Tabelle da zu landen, wo wir hin wollen."

Harthausen besticht durch Effizienz im Abschluss

Ganz stark ist der TSV Harthausen aus der Winterpause gekommen. In Weingarten setzte sich das Team von der Scher mit 2:1 durch. Die frühe Harthausener Führung durch einen Kopfballtreffer von Andreas Dockhorn in der zehnten Minute hatte bis zur 36. Minute Bestand, ehe Okan Celik den Ausgleich besorgte. Wie schon in der ersten Hälfte drückte Weingarten auch im zweiten Durchgang vehement auf den Führungstreffer, musste aber in der 58. Minute das 1:2 hinnehmen, da Sebastian Seiler ins eigene Tor traf. "Weingarten war in der ersten Hälfte klar überlegen. Wir hatten relativ viel Glück, da wir zudem aus quasi null Chancen einen Treffer gemacht haben. Auch in der zweiten Halbzeit hat Weingarten das Spiel gemacht, war nach dem Treffer zum 1:2 aber verunsichert", skizziert der Beisitzer im Harthausener Ausschuss und ehemalige TSV-Trainer Lothar Gaiser die 90 Minuten. "Es war ein glücklicher Sieg, der aber Gold wert war und für die Moral und das Umfeld ganz wichtig war."

"Dass wir dieses Spiel verloren haben, ist unglaublich bitter. Wir hätten schon in der ersten Halbzeit klar führen müssen", verstand SVW-Coach Mike Gleich die Welt nicht mehr.